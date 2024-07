S

í, en efecto, no sólo de pan vivimos, es más, algunos (genérico) tenemos que prescindir del pan de trigo, es decir, del gluten para seguir viviendo. En este sentido, los mexicanos somos privilegiados, porque basta cambiar el pan, delicioso como es, para ingerir tortillas como acompañamiento de la suculenta comida nuestra y además variarla con la infinidad de platillos y aperitivos de maíz, sin menospreciar el arroz, igualmente versátil y apetitoso. Pero esta vez nuestra columna tratará de un fenómeno desconcertante al principio, y cuando se comprende su mecanismo, que es de maravillarse, por una prodigio que sucedió en nuestro territorio y en nuestra población.

Pues sí, en lo que a esta tecleadora concierne, por diversos acontecimientos irrelevantes, pero con consecuencias en mi vida cotidiana, me quedé sola con mis dos perros y hube de cerrar mi pequeño negocio de comida que me permitía pagar cuatro salarios en el estricto marco de la ley y afrontar los gastos cotidianos de mantenimiento con holgura. Lo que no imaginé nunca es que, en dos meses de recados lastimosos con mi nutrida agenda de amistades, y de éstas a las agencias especializadas y más allá, incursionando en el territorio nacional gracias a una red que me sorprendió tener activa, descubrí que no hay demanda de trabajo doméstico, y menos aún, si se solicita personal de planta ; es decir, con alojamiento, con todos los servicios y alimentos, y dos días o uno y medio de descanso, y con una remuneración actualizada con el salario mínimo vigente… Pues no, nada de esto garantiza encontrar ayuda doméstica que solemos considerar confiable en tanto que se comparte el hábitat y la mayor parte del tiempo cotidiano.

En otras palabras, de pronto encontré (sin comprender enseguida) que ya no existe oferta de trabajo doméstico, personas que se instalan en casa de la empleadora –en mi caso– y para ésta se restaura una grata sensación de familia, calidez, seguridad y compañía. No, esto ya casi no existe y, como me puse a indagar, supe que, ahora, el precio de la hora de labor de limpieza o de cocina tiene tarifas europeas y las candidatas (suelen ser mujeres en estos oficios) sólo aceptan de entrada por salida , lo que significa, en decires de mi infancia y aún hace unos años, una cierta inseguridad (¿?)