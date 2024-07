Juan Pablo Duch

Periódico La Jornada

Domingo 21 de julio de 2024, p. 25

Moscú. Los documentos que desclasificó hace poco el National Security Archive (NSA, por sus siglas en inglés) arrojan luz sobre cómo negociaron Moscú y Washington, en los años 90, desde la perspectiva de la Casa Blanca, el espinoso tema de la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Esos papeles, hasta la semana pasada inéditos –memorandos para el titular de la Casa Blanca en esos años, Bill Clinton; minutas de conversación de sus contrapartes estadunidenses con los entonces presidente Boris Yeltsin, canciller Yevgueni Primakov y el viceministro de Relaciones Exteriores, Gueorgui Mamedov; cartas de expertos y cables de altos funcionarios del consejo nacional de seguridad de Washington– revelan que Rusia consideraba un error la ampliación hacia el este de la alianza noratlántica y, tras una mezcla de rechazo inicial categórico con notorio deseo de estrechar nexos, terminó aceptándola como un hecho inevitable.

El Kremlin pretendía contrarrestar los efectos negativos de la expansión noratlántica, confiando en que podría convencer a la Casa Blanca para establecer una cooperación más estrecha entre ambos y, de ese modo, poder conseguir tres grandes objetivos: una suerte de derecho al veto de cualquier decisión de la OTAN, la no admisión de ninguna república ex soviética y el compromiso de no instalar armamento nuclear en el territorio de los nuevos miembros.

En esa época, los países del antiguo bloque soviético que querían ingresar a la OTAN no lo hacían por temor a Rusia, inmersa en sus problemas internos, sino con el fin de lograr una especie de garantía en caso de que las derrocadas élites comunistas pretendieran retomar el poder por la fuerza.

En los primeros tres años de Rusia tras el colapso de la Unión Soviética, el tema de la ampliación de la OTAN no estaba en la agenda de preocupaciones del Kremlin hasta que Yeltsin resolvió a cañonazos su enfrentamiento con el Legislativo bombardeando literalmente su sede.

En aquel periodo, al interior del gobierno de Estados Unidos, se produjo un intenso debate entre los partidarios de aprovecharse del caos en Rusia y proceder sin demora a ampliar la OTAN y quienes proponían ir más despacio, considerando que podría ser contraproducente.

Polémica resuelta

De estos documentos desclasificados, se desprende que la polémica concluyó en el otoño de 1993, cuando Anthony Lake, asesor de seguridad nacional estadunidense, recomendó a Clinton adoptar una posición dual: dar a entender en público que la OTAN seguiría expandiéndose, pero sin mencionar alcances ni fechas concretas, y lanzando al mismo tiempo, para calmar el presumible malestar de Rusia, el programa de Asociación para la Paz, que resultó del agrado de Yeltsin, porque invitaba a participar a Rusia y las demás repúblicas ex soviéticas, aunque sin prometer a nadie una segura membresía. (Memorando para el presidente, 19 de octubre de 1993).

Eliminada la oposición del Parlamento, y con una nueva Constitución que reforzaba sus facultades, Yeltsin temía que la intención de Estados Unidos de no renunciar a ampliar la OTAN podría dar argumentos adicionales para sumar votos a su principal rival en las urnas, el líder comunista Guennadi Ziuganov.