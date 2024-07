La coordinadora general del Cedehm, Ruth Fierro Pineda, reconoció que en materia legislativa hay avances con la armonización del Código Penal estatal, la implementación de una comisión de búsqueda y una fiscalía especializada locales; pero el reto persiste, ya no es de carácter legislativo, sino principalmente presupuestal , insistió.

Chihuahua, Chih., Seis años después de la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los mecanismos para hacer frente a ese delito son insuficientes por la falta de presupuesto y porque no funciona el Banco Nacional de Datos Forenses, señaló el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm).

Es indispensable que se fortalezca y se dote de mayores recursos a la fiscalía especializada y a los equipos que buscan a personas desaparecidas, mientras no se le destinen recursos suficientes, por más voluntad que tengan los agentes del Ministerio Público, no tendrán la capacidad de atender los casos , recalcó.

Expuso que en la entidad tienen los mejores servicios forenses y periciales; la fiscalía estatal no tiene ninguna deuda en cuanto a bases de datos, pero no es posible realizar búsquedas en otras entidades, al día de hoy, si en Chihuahua tenemos cuerpos sin identificar no es posible saber si son de otros estados. Necesitan hacer una compulsa de uno a uno, en vez de ser automático como lo pretende la ley general .

La representante del Cedehm recordó las cifras del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, de más de cien mil personas desaparecidas en el país y el cálculo de que hay 52 mil cuerpos y restos óseos sin identificar en los servicios forenses.