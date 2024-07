De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 21 de julio de 2024, p. a35

En su mayor peso y tras superar varias polémicas, Julio César Chávez Jr regresó al cuadrilátero después de dos años y siete meses. El retorno fue deslucido, pues aun cuando ganó por decisión unánime en peso crucero ante el estadunidense Uriah Hall, no tuvo una buena conexión con los aficionados en el Amalie Arena de Tampa.

Desde que subió al ring, el recibimiento para Chávez fue hostil pues el público lo abucheó.

Ya en el combate, el ex campeón de peso mediano mostró intensidad, pero se vio fuera de ritmo; incluso así fue suficiente para superar a Uriah Hall, un ex peleador de artes marciales mixtas.