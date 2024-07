▲ En Aragón, sobre el camellón de la avenida 604, con 12 tramos de tubos de acero empezarán las obras de sustitución de ductos dañados por extracción ilegal. Foto Pablo Ramos

En un recorrido por la zona se observaron los 12 tramos de tuberías de ocho pulgadas de diámetro y 13 metros de largo, colocados en el camellón, junto a postes amarillos con el indicativo de que se trata de infraestructura de Pemex y se advierte No golpear, no excavar, no construir . Los ductos son custodiados por personal en una camioneta de Pemex de Salvaguadia Estratégica.

En tanto, personal de la secretaría de gestión de riesgos capitalina, así como de Pemex y técnicos de una empresa privada hicieron un recorrido para verificar puntos de lanzamiento para cruce direccionado en la avenida 604 y la avenida Ferrocarriles .

Apremian a autoridades

Los residentes apremiaron a las fiscalías general y capitalina para que el daño económico, ambiental, y particularmente a la salud de los habitantes, no quede en la impunidad , al señalar que de nada servirá cambiar el turbosinoducto y colocarlo a una profundidad de 20 a 25 metros si no hay castigo a los supuestos responsables .

En las calles persiste el olor a hidrocarburo, así como el dolor de cabeza, irritación en los ojos y garganta e incluso dificultades para respirar en adultos de la tercera edad.