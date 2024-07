E

n México, el asesinato a niños y adolescentes ha sido una problemática en aumento a causa de la violencia de género y estructural que se vive en el país. De acuerdo con el último reporte enunciado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), de enero a junio de este año se han perpetrado 527 asesinatos de niños, niñas y adolescentes en el país, de los cuales 18.9 por ciento fueron contra niñas y mujeres jóvenes (https://acortar.link/hhgCXb). Asimismo, en el artículo 14 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se menciona que las autoridades de los distintos niveles y ámbitos de gobierno deben garantizar la protección de la vida, la supervivencia y el desarrollo de estos sectores de la población con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Sin embargo, el acceso a la justicia para sus familiares puede implicar muchos retos, ya sea porque pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, como las comunidades indígenas o bien porque los culpables estén vinculados con asociaciones delictivas o agrupaciones políticas. El pasado 1º de junio del año en curso, el adolescente Cristian Gobierno, perteneciente a la comunidad indígena de Huitzilán de Serdán en Puebla, fue privado de su vida y sueños a manos de un presunto culpable que se encuentra prófugo de la justicia. El actuar que la familia de Cristian ha recibido de las policías municipal y estatal ha sido revictimizante, omiso y deficiente, pues al pertenecer un pueblo originario, las autoridades no han garantizado las condiciones necesarias para respetar los usos y costumbres de los parientes en estas situaciones, además de no brindar un intérprete en su lengua nativa (náhuatl) para la comprensión y el acompañamiento adecuados, violentando sus derechos humanos. Ante ello, ciudadanas y ciudadanos pertenecientes a la comunidad de Huitzilán de Serdán han señalado y documentado diversas situaciones que violentan sus derechos al acceso a la justicia y al debido proceso, limitantes para que la familia de Cristian pueda obtener justicia para el joven. Por un lado, las autoridades municipales no llevaron a cabo de forma adecuada el proceso para el levantamiento del cuerpo, perdiendo pruebas relevantes en el lugar del hecho. A raíz de esto y teniendo conocimiento de que la comunidad es mayormente indígena, no llevaron a un intérprete de náhuatl que pudiera explicar el proceso judicial.