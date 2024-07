orge Luis Borges, en un breve texto, Kafka y sus precursores (1951), escribió famosamente que el autor de La metamorfosis creó a sus propios precursores y toda una tradición compuesta por autores que lo precedieron, algunos de los que ni siquiera conocía. El hecho de que se los podía ver como conectados no se debía, según Borges, a que hayan influido en su obra, sino a que esta misma −particular y original en muchos aspectos− nos permitió apreciar varias conexiones y características en otros escritores que sin ella hubieran permanecido invisibles. No quiero sonar mecanicista y pontificar que cada político crea a sus propios precursores . De hecho, hay toda una legión de expertos que, desde hace años, y a base de una lógica parecida, asegura que uno de los principales precursores de Trump es Hitler (y como prueba apuntan, entre otros, a que Trump solía leer, supuestamente, sus discursos). Visto desde la política y la historia −y no desde el campo literario−, este tipo de análisis es bastante estéril. Pero observando en las últimas semanas a Joe Biden demostrando un comportamiento e idiosincrasias que solíamos asociar con Trump: arrogancia, narcisismo, excesiva irritabilidad, etcétera, encontré tentador pensar que Biden, aunque podría sonar absurdo (¿qué fue primero, el huevo o la gallina?) hizo de Trump uno de sus precursores. O que, quizás, el mismo Biden, que al final lleva mucho más tiempo en la política, ha sido en ciertos aspectos, que hasta ahora han estado ocultos, el precursor de Trump, un Trump antes de Trump que hoy, ante nuestros ojos, vuelve a su tradición , transformándose en él.

En todo esto se rodeó únicamente de los incondicionales y la familia, con su hermana, esposa e hijo (condenado recientemente por un delito grave), en calidad de sus asesores, convirtiendo la política −muy al estilo de Trump−, en una intriga palaciega y a sus seguidores en un equivalente de los miembros del culto trumpista.

En 2020 esta mímesis con Trump no parecía tan obvia. De hecho, lo contrario parecía ser cierto: Biden ganó esencialmente porque no era Trump , sino alguien que iba devolver el espíritu de la decencia a la oficina, más allá del ego e intereses personales de su ocupante. El mismo Trump lo hizo, paradójicamente, ver menos Trump a lo que contribuyeron también los estragos de la pandemia que escondieron a Biden del escrutinio público y ocultaron sus viejos patrones precursores trumpistas, visibles, por ejemplo, según los que se acuerdan, en su primer y fugaz intento de perseguir la presidencia a finales de los años 80. Si bien Biden continuó muchas de las políticas de Trump, el giro reciente en el que todo empezó a revolverse en torno a él, no al país a su gente, era aún más trumpiano. Biden y su camarilla empezaron a tratar al partido y a los votantes demócratas igual que Trump a los republicanos, forzando sus intereses hasta salirse con la suya, negando las encuestas y atacando a todos que no piensan igual y no se alinean detrás del Líder como traidores y desleales , demagogia e insultos sacados directamente del vocabulario de su predecesor.