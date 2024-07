Un examen de clasificación de las y los mejores o también garbanzos de a libra , como los llamaba el entonces director del Ceneval, ente privado encargado de diseñar y aplicar el examen al que los jóvenes endilgan el nombre de confusión múltiple y que, por su origen en los oscuros años 20 del siglo pasado en Estados Unidos y por la filiación supremacista de la entonces llamada ciencia de la medición humana una y otra vez identifica como mejores o más aptos a los jóvenes (y no tanto a las jóvenes) procedentes de la educación privada fina, de familias con buenos recursos y de zonas residenciales. De tal manera, por ser mujer, de la periferia, de extracción popular –como se dice– y de escuela pública, a la mayoría ese examen les garantiza que no traspasarán la frontera de clase y en lugar de ir a la UNAM o al Poli serán enviadas a un Conalep, a algún Colegio de Bachilleres académica y laboralmente desprovisto o a un Cetis a estudiar aire acondicionado. Acabar con el dispositivo de clasificación y distribución clasista de la demanda que es este examen metropolitano es un excelente comienzo hoy en la educación pública, pero no es el final. Termina con un negocio concesionado al Ceneval (hasta ahora dirigido por funcionarios de la SEP), pero no con sus efectos en millones de alumnos.

Continuará la discriminación en el acceso a las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México e IPN si no se hace algo para cambiar. El Poli depende directamente de la SEP, y puede dejar de utilizarlos. La Universidad Nacional Autónoma de México, a su vez, acaba de anunciar con seriedad y con un nombramiento especial, que realizará cambios institucionales. Al desaparecer el examen único termina el compromiso de la UNAM con la Comipems de usar una prueba similar estandarizada.

Y se vuelve posible entonces revalorar en la UNAM si conviene continuar con esa práctica, cuando ha resultado sumamente traumática, sobre todo para las jóvenes mujeres (suicidios en 2003) y releer la norma con otra perspectiva. Valorar que el reglamento universitario no obliga a usar el examen estandarizado y, por el contrario, lo excluye. Pide que se use una prueba escrita y en el estandarizado nada debe escribirse, ni siquiera el nombre, se rellenan círculos. Cambios, por supuesto, dentro de las limitaciones de cupo.

UAM-X

Adiós al compañero Francisco Piñón, fundador y dirigente del Situam, brillante y siempre comprometido filósofo y académico.