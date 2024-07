Ayer, la sala regional Toluca resolvió un total de 107 juicios que impugnaban los resultados de las elecciones para diputaciones y senadurías en Michoacán, México, Querétaro y Colima. De ellos, en 37 se declaró la improcedencia, porque los promoventes carecían de legitimación para presentar dichos recursos. También se determinó la improcedencia en 54 juicios porque se pretendía modificar el cómputo de la elección para senadores, pero se presentaron impugnaciones contra los resultados del conteo distrital y no de la entidad.

Si bien en más de 200 casillas estatales se declaró la nulidad de los votos al confirmar irregularidades, como la presencia de funcionarios no avalados por las autoridades electorales, las modificaciones en los resultados de los cómputos distritales y por entidad no repercutieron en la validez de los ganadores, a quienes ya se entregaron constancias.

Por su parte, la sala regional Xalapa analizó 13 juicios contra elecciones para diputados y senadores de mayoría relativa en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Oaxaca.

En estos juicios, el PAN y el PRD buscaban la anulación de votos en ciertas casillas porque, afirmaron, fueron integradas por funcionarios no avalados por las autoridades electorales o que no tenían credencial del INE con domicilio de la sección que correspondía, o por haber mediado error o dolo en el cómputo de la votación, por lo que los resultados no coincidían.

Sin embargo, la sala Xalapa declaró infundados los planteamientos porque se hizo recuento de votos en las casillas que impugnaban sin que los partidos quejosos persistieran en inconsistencia después de haber sido recontados.

Si bien se decidió modificar los resultados del cómputo en algunos distritos y entidades, estos cambios no alteraron los triunfos.

La sala regional Monterrey analizó 57 juicios de inconformidad de PAN, PRI y PRD contra la elección diputaciones y senadurías en varias casillas de Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas. Si bien determinó modificar algunos resultados de los cómputos por anulación de votos en algunas casillas, no impactó en los resultados finales, de modo que se confirmaron los triunfos y por tanto las declaraciones de validez.