El mandatario consideró que, con esta determinación lo que están llevando a cabo es que ya se están repartiendo los fondos del fideicomiso, para que cuando se lleve a cabo la reforma, si es que se aprueba, ya no tenga dinero .

López Obrador dijo que al menos deben pronunciarse sobre la legalidad de la decisión, si es válida, si es legal o no. Puede ser que sea legal. Inmoral, sin duda, porque los fondos de ahorro especial de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial son elevadísimos . En muchas ocasiones estas medidas pretenden usar de parapeto a los trabajadores, pues dentro del Poder Judicial los montos entre un trabajador de base y un juez, magistrado o ministros son muy diferentes, hay nivelitos .

Asimismo, insistió a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, explique las razones y los términos en que se efectuó la reunión con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en pleno proceso electoral y expresó su extrañeza de que en las tres entrevistas que ha concedido, no le preguntan de ese encuentro, hay un silencio cómplice .