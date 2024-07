Alma E. Muñoz

Sábado 20 de julio de 2024, p. 10

Zacatecas, Zac., En el inicio de la sexta gira con su sucesora, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la oposición debe aprender que el pueblo no apoyará más corrupción, pobreza, humillación, clasismo y racismo , lo que mandó al carajo . En tanto, Claudia Sheinbaum se comprometió a que en su sexenio no habrá divorcio del gobierno con el pueblo .

La virtual presidenta electa aseguró que no va defraudar, dará continuidad a los principios y programas sociales del presidente y planteó, también, la posibilidad de recuperar la Productora Nacional de Semillas.

En lo que anticipó que sería su último acto como presidente en la entidad, López Obrador consideró que la clave de todo, incluyendo haber sacado de la pobreza a más de 5 millones de mexicanos, está en atender primero al pueblo.

Los conservadores reaccionarios se dicen sorprendidos porque la candidata de nuestro movimiento, ahora presidenta, ganó en todo el país con más de 30 por ciento de ventaja, 36 millones de votos. ¡Hasta a mí me cepilló! , comentó.

Pero ellos –continuó su crítica en el Palacio de Convenciones– andan como en otro mundo, es una burbuja, porque no tienen comunicación con la gente, no recogen sus sentimientos, no respetan al pueblo, mucho menos lo quieren... Ojalá y aprendan la lección que con el pueblo todo, sin el pueblo, nada .

Ambos estuvieron con cientos de productores y campesinos, quienes, de forma constante gritaban consignas de apoyo para uno o para la otra durante el Encuentro con el sector agropecuario, resultados y avances. En cartulinas se leían frases como soy tu fan, Andrés Manuel López Obrador o Claudia, eres la esperanza de México, te queremos .

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, resumió que en el sexenio no se presentó crisis alimentaria, desabasto ni inflación descontrolada; creció la productividad, se promovió la agricultura sustentable, aumentó el producto interno bruto agropecuario y 10.3 millones de mexicanos dejaron de padecer algún grado de inseguridad alimentaria.