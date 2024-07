Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Sábado 20 de julio de 2024, p. 9

La exclusión de más de 130 mil jóvenes de la educación superior es un grave problema, pero no se debe a los estudiantes ni a su falta de capacidad, sino a una falla estructural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones públicas que no han ampliado la matrícula , destacó el experto en el tema Axel Meléndez.

“Hay que cuidar a esos 130 mil estudiantes que no ingresaron a la máxima casa de estudios; primero que no haya suicidios, hace ya varios años que no los hay, pero han ocurrido por desaliento, por la falta de oportunidades, y segundo hay que estar atentos a que esos jóvenes no sean cooptados por el crimen organizado”, advirtió.