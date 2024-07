L

a historia se repite hasta el cansancio, sin que autoridad alguna ofrezca alternativas para resolver un problema que afecta no sólo a los aspirantes a ingresar a la educación universitaria, sino al país y a la sociedad en su conjunto, que de forma creciente requieren de más médicos, ingenieros, abogados, biólogos, químicos, matemáticos, físicos y demás profesionistas que contribuyan al desarrollo nacional.

México no puede seguir dándose el lujo de solo incluir a 10 por ciento y excluir al 90 por ciento restante, que es rechazado sin mayor alternativa. Es la pedagogía del no permanente: no hay espacio, no hay presupuesto, no hay cupo, no hay alternativa, no hay voluntad política para resolver este gravísimo problema, no, no, no. Y ha sido tal el resultado de esa práctica que a estas alturas, de forma por demás perversa, se pretende tomar como algo normal .

Cientos de miles de aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) son rechazados año tras año; sólo ingresa uno de cada 10 y quienes no son admitidos deben arreglárselas como puedan, dejando a un lado la obligación del Estado en materia de educación superior.

Cierto es que el gobierno de la 4T ha hecho un gran esfuerzo por incrementar la oferta y el circuito de universidades públicas, pero parece haber dejado en el olvido, junto con las autoridades de la máxima casa de estudios, la posibilidad de fortalecer la capacidad presupuestal, de infraestructura y el acceso de los aspirantes a ingresar a la UNAM. Resulta espeluznante que año tras año miles y miles de estudiantes sean rechazados, como si el país no requiriera de más y más profesionistas.

En los hechos, es muy cómodo proceder así ( no caben, no hay dinero ), pero la consecuencia inmediata es que la UNAM y el Estado, quiéralo o no, promueven una política excluyente. Y no se trata, como pregona un cretino que está por dar clases en la Facultad de Ciencias, de que cada aula tenga 500 alumnos, sino de que se amplíe el número de ellas.