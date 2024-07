También está el caso de Makam, de 19 años, quien llegó a Canarias desde Mali, huyendo de la guerra. En España vive en un centro de acogida de migrantes: Tengo todavía miedo a morir, al mar; el viaje fue muy difícil . No tiene padres y está solo en Europa, además ni siquiera sabe de la situación de su familia en Mali debido al conflicto bélico.

Vaticinó: si ocurre la mitad de lo que previsiblemente va a suceder en llegadas de aquí a fin de año, no vamos a tener capacidad ni espacio físico para atenderles .

Me niego a creer que vivimos en un país donde no se quieren garantizar los derechos de niños y niñas que pueden ser nuestros hijos, hermanos, sobrinos o nietos. Esos dos menores siguen sobrecogidos, ensimismados. Puede que vieran hundirse a sus padres para siempre en el mar o que quienes les rodeaban hicieran lo posible para que no lo presenciaran, pero saben que murieron .

Aumenta orfandad de menores

Desde su llegada, ambos están en la lista de menores tutelados por el gobierno de Canarias y, en cuanto reciban el alta en el hospital pasarán a un centro adecuado a su edad y recibirán atención sicológica. Clavijo reconoce que los medios son escasos para la altísima concentración de menores migrantes en orfandad que están en su territorio; se calcula que en España hay alrededor de 13 mil 200 menores en esta situación, de los cuales, cinco mil 700 están en el pequeño archipiélago canario.

De ahí la urgencia de que el resto de comunidades autónomas les abran sus puertas y se agilicen los trámites para hacerlo, puesto que al tratarse de menores el trámite burocrático es más laborioso, complejo y tardado.

En una reunión presidida por el gobierno central se acordó con la mayoría de las comunidades autónomas el traslado de 370 menores. La única región que se negó a sumarse al plan fue Cataluña, cuyo gobierno nacionalista presidido por Esquerra Republicana alegó que sus centros de acogida están satu-rados y reclamó autonomía para su política migratoria.

El plan de choque depende de la aprobación de una reforma de ley de extranjería en la que se prevé que sea obligatoria la acogida de estos menores.

Hasta junio, llegaron a Canarias más de 19 mil personas, el triple que en 2023 en el mismo periodo, y el gobierno local teme que 2024 termine ampliamente por encima del récord de 40 mil del año pasado.

Ayer fue rescatada otra embarcación en la que viajaban 66 personas, informó la delegación del gobierno. Se estima que hay cerca de 300 mil migrantes esperando en Mauritania subir a un cayuco de madera e iniciar la mortífera travesía.