Stella Calloni

Periódico La Jornada

Sábado 20 de julio de 2024, p. 23

Buenos Aires., Durante una entrevista, el presidente Javier Milei acusó al director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, de no querer que le vaya bien a Argentina, de mantener relaciones con el ex ministro de Economía del gobierno anterior, Sergio Massa, (también ex candidato presidencial de Unión por la Patria), y de pertenecer al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, que para él son zurdos , palabra con la que se refiere a que tienen ideología política de izquierda.

Reclamó que su gobierno ha cumplido con todo, pero (los del FMI) están todo el día poniendo peros , y trató de terminar con las dudas sobre el pago de deudas y el estatus de las reservas internacionales, mientras se disparaba el peso de los títulos del Tesoro en el activo de los bancos.

Ahora, el mandatario se prepara para viajar a Francia –cuando ya ha realizado 13 viajes por razones personales en poco más de seis meses de gobierno– tras haber despedido a 54 funcionarios, muchos de extrema confianza, por hacer críticas a su gestión, ya que su autoritarismo ha llegado a nuevos límites altos.

Antes de viajar debió resolver otro problema, y es que la vicepresidenta Victoria Villarruel, ante la protesta del gobierno francés por los cánticos, que consideró racistas, de los jugadores de la selección argentina como campeones de la Copa América, contestó que los argentinos no tenían por qué responder a un país colonialista , entre otros términos duros .

Lo anterior agravó las divisiones internas del gobierno y Milei envió a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, a disculparse ante el embajador de Francia, Romain Nadal, ya que piensa reunirse en este viaje con el mandatario Emmanuel Macron.

Cuentas turbias del ministro de Economía

Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, debió admitir que sacó en silencio reservas en oro del Banco Central (BCRA) para depositarlas en el exterior, en respuesta a la solicitud de rendición de cuentas –en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública–, que realizó al comenzar esta semana el diputado y dirigente del sindicato bancario Sergio Palazzo con el fin de que el Ejecutivo explicara esa maniobra, advirtiendo sobre la gravedad de dicha acción, ya que las reservas áureas podrían ser embargadas si se diera un reclamo judicial contra Argentina . Caputo argumentó que si tenés el oro afuera, le podés sacar un retorno (ganancia) , y que el país necesita maximizar los retornos de sus activos ; es decir, especular a espaldas de la población.