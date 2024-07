▲ El baterista y sus compañeros interpretaron éxitos inolvidables de la legendaria banda como Feeling Stronger, Saturday in the Park, Look Away, entre otros, en el Centro de Espectáculos La Maraka en la Ciudad de México. Foto cortesía del grupo

Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Sábado 20 de julio de 2024, p. 6

Danny Seraphine se mueve despacio, sus movimientos son calculados, parsimoniosos. Si se le mira con fijación se ve en forma y aparenta menos edad, no parece que en el remoto 1967 fundó el grupo Chicago. Haciendo autoescarnio, el músico septuagenario dice su secreto para mantenerse joven: “quizás sea por las drogas que usé por mucho tiempo y por supuesto el rocanrol. Era el dealer designado de la banda Chicago, bueno a veces no participaba. Con el tiempo dejé el grupo, no toqué durante 15 años con ellos. Eso salvó mi cuerpo y desde hace tiempo me dediqué a cuidarme”.

El cofundador de Chicago y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Danny Seraphine, regresó a los escenarios ayer a la Ciudad de México con su proyecto The Chicago Experience Feat, una celebración a la legendaria banda, donde el baterista y sus compañeros interpretaron éxitos inolvidables como 25 or 6 to 4, Feeling Stronger, Saturday in the Park, Hard Habit to Break, You’re the Inspiration y Look Away, entre muchos otros. El concierto fue en el rebautizado Centro de Espectáculos La Maraka, de la colonia Narvarte.

Danny Seraphine señaló: estoy en un buen lugar. Aún amo tocar la música de Chicago, sigo muy orgulloso de lo que hicimos juntos con mucha pasión. Con mi banda actual también tocamos con mucha devoción. Me siento agradecido de seguir haciéndolo con un nivel eficiente. Tengo 75 años y no sé por cuánto tiempo pueda seguir, con suerte otros cinco o 10 años. Estoy disfrutando el camino: Lo hago como si fuera la última vez y siempre lo doy todo .

Seraphine mencionó que desconoce lo que significa Chicago para el mundo del rocanrol: no sé que representa tendrías que preguntarle a alguien de afuera. Lo que hicimos en el grupo fue música con tal integridad y honestidad que sobrevivió a la prueba del tiempo. Las letras la gente aún las ama. Me siento muy orgulloso de eso, que después de casi 60 años, la música aún suena bien, ¿cierto? .

El baterista comentó a La Jornada que a lo largo de estas décadas no está consciente de su voz creativa: es la que ha predominado en mi vida. Es una parte de mí tan grande que no creo que sea una entidad separada. Cuando me siento a tocar comienza a fluir, el sentido del tiempo y del espacio desaparecen .