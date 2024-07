Alejandro Alegría, Carolina Gómez Mena y Corresponsales

El apagón informático global provocó afectaciones en los principales aeropuertos del país, pues aerolíneas nacionales y extranjeras cancelaron vuelos y retrasaron otros. No obstante, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) indicó que los sistemas de navegación aérea del país no resintieron daños.

Desde la primeras horas del viernes, luego de que comenzó la falla informática, VivaAerobus y Volaris reportaron problemas en sus sistemas de reservaciones, por lo que pidieron a los viajeros acudir a las terminales aéreas con mayor anticipación para realizar el registro y abordaje.

Ambas empresas cancelaron algunos vuelos internacionales y explicaron a los clientes sus opciones para mitigar los perjuicios.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó 230 operaciones aéreas retrasadas y 27 canceladas hasta la tarde de ayer. El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) y el Grupo Aeroportuario de Sureste (ASUR) reportaron 582 demoras y 75 cancelaciones de vuelos, informó la SICT.

La Procuraduría Federal del Consumidor identificó, entre demoras y cancelaciones, 150 vuelos. Las aerolíneas con mayores incidentes fueron, además de las dos mencionadas, Aeroméxico, United Airlines, Delta Airlines y American Airlines. La dependencia informó que ofreció 31 asesorías y 53 conciliaciones, en particular en Guadalajara.

José Ramón Rivera Parga, director del AICM, detalló en entrevista que 90 por ciento de los vuelos cancelados fueron a destinos internacionales y 10 por ciento a nacionales y acotó que las demoras oscilaron desde media hora hasta 4 horas.

Destacó que por la tarde los sistemas informáticos de las aerolíneas que operan en el aeropuerto ya se habían restablecido en su totalidad.

Desde las primeras horas del día, en los pasillos del AICM había largas filas de usuarios que intentaban abordar sus vuelos y solicitar información sobre las demoras.