La liga acá está creciendo a pasos agigantados , comentó el ex capitán del Alavés.

Llevaba 10 años en la liga española. La decisión no fue fácil, porque estaba en una de las mejores del mundo. Luego de que España ganó la Eurocopa hay mayor visibilidad, pero también necesitaba salir de mi zona de confort, buscaba un nuevo reto. Además el torneo mexicano lo sigo desde hace mucho tiempo, porque también tengo a ex compañeros jugando aquí; todo eso me llevó a tomar una decisión , agregó el defensor de 28 años, quien aseguró que está listo para debutar el domingo frente a Pachuca.

Duarte no fue la única apuesta de Pumas para el Apertura 2024. El argentino Ignacio Pussetto, con pasado en Inglaterra (Watford) e Italia (Udinese); Michell Rodríguez, de gran campaña en la Liga de Expansión, y Jorge Ruvalcaba, de paso breve por el Standard de Lieja, llegaron a robustecer el plantel.