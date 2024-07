Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 20 de julio de 2024, p. 9

El ex velocista Alejandro Cárdenas reconoció que será bastante complicado que la delegación mexicana consiga una medalla en el atletismo de los Juegos Olímpicos de París 2024; sin embargo, confió en que se podrá ganar alguna debido a la amplia cantidad de deportistas tricolores que competirán en dichas pruebas.

En la próxima justa veraniega, de los 109 atletas que integran la delegación tricolor, 18 participarán en las pruebas de atletismo: Citlali Moscote, Margarita Hernández (maratón), José Luis Doctor, Noel Alí Chama, Ilse Guerrero, Alejandra Ortega, Ricardo Ortiz, Alegna González, Ever Palma (20 kilómetros marcha), Laura Galván, Alma Cortés (5 mil metros), Paola Morán (400 metros), Cecilia Tamayo (200 y 100 metros), Diego del Real (lanzamiento de martillo), Uziel Muñoz (bala), Erick Portillo, Edgar Rivera (salto de altura) y Tonatiu López (800 metros).

“El deporte a escala internacional ha crecido mucho. Hoy día alguien de Guatemala, El Salvador, te puede ganar; ya no hay enemigo pequeño, hay países que están sobresaliendo mucho y obtener medallas es cada vez más difícil.