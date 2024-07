▲ Portada de álbum After Bach II, del pianista Brad Mehldau (Jacksonville, Florida, 1970). Foto

Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 20 de julio de 2024, p. a12

El nuevo disco del pianista Brad Mehldau (Jacksonville, Florida, 1970) es una celebración de la música de Johann Sebastian Bach. Se titula After Bach II y es consecuencia de After Bach, grabado hace seis años. Ambos registros nacen de El clave bien temperado, conjunto de 24 preludios y fugas que escribió el músico alemán en 1722 con fines didácticos y de solaz.

Este disco, After Bach II se publicó al mismo tiempo que Apres Fauré, donde el pianista sigue el mismo procedimiento: interpreta obras de Fauré y después improvisa a partir de Fauré y después compone piezas inspiradas en Fauré.

Brad Mehldau es uno de los músicos más creativos de entre la pléyade de autores inscritos en el apartado música de jazz , pero cuyo valor de invención los separa de ese compartimento estanco para colocarlos en territorios donde la música de concierto (conocida también como música clásica ) campea.

Cuando escuchó un disco de Keith Jarrett con piano solo, decidió el rumbo de su vida. Reconoce a Jarrett como una inspiración y ubica entre sus influencias a John Coltrane, Thelonioius Monk, Radiohead, Bob Dylan, The Beatles, Johannes Brahms, Robert Schumann y Franz Schubert.

Una vez mencionado Jarrett, conviene recordar su concepto de la música de Johann Sebastian: Cuando interpreto la música de Bach no escucho la música, lo que oigo es el proceso de pensar .

Recomiendo escuchar las dos versiones que ha grabado Keith Jarrett de El clave bien temperado porque poseen estructuras mentales propias, como las de cualquier otro intérprete, pero en este caso nos acercan a los procedimientos de Brad Mehldau.

Keith Jarrett guarda fidelidad a las partituras de Bach, mientras Brad Mehldau divide en tres sus caminares: seguir a pie juntillas la partitura; realizar improvisaciones a partir de ellas; crear obras propias a partir de Bach.

Esa es la naturaleza del nuevo disco de Brad Mehldau y de la grabación que lo antecedió.

Inicia con una bella pieza de título acertado: Prelude to Prelude: un solemne sonar catedralicio que funge como un preludio al preludio de lo que sigue: identificamos de inmediato la música de Bach: el Preludio 9 de El clave bien temperado.

Brad Mehldau escribió las notas al programa de este disco: un largo ensayo donde analiza la música de Bach y su propia música. Nos recuerda en primer lugar el origen de todo este proyecto: Three Pieces After Bach, partitura por encargo cuyas piezas Rondo y Ostinato aparecen en el primer volumen: After Bach y la pieza final, Toccata, forma parte del nuevo disco.

Explica Mehldau que estas piezas forman parte de sus procesos de respuesta a Bach y de cómo sigue con fidelidad a ese compositor: “after Bach” y de esta manera, puede quedar claro cómo utilizo a Bach como un punto de partida .

Enseguida, Mehldau realiza improvisaciones en lugar de dar más respuestas de manera de conformar un programa completo como intérprete, compositor e improvisador y encontrar una manera de elaborar una historia de 75 minutos; me propongo, entonces, narrar una historia sin palabras .

El hilo conductor es precisamente la pieza inicial, Prelude to Prelude, inspirado en la siguiente pieza en el disco, el Preludio 9 y ese tema reaparece dos veces: a mitad del disco: Intermezzo y al final: Postlude, a manera de largas improvisaciones como una forma de tocar tierra a lo largo de tan variado material .

El track 8, Between Bach, nos recuerda por completo a Keith Jarrett en sus largas sesiones de piano solo.

Mehldau incluye 8 tracks con el título general de Variations on Bach’s Goldberg Theme: Aria-like. Se trata de improvisaciones de la autoría de Mehldau a partir de las improvisaciones de Bach, lo cual rinde resultados sumamente interesantes.

La famosa Aria inicial de las Variaciones Goldberg de Bach se transforma en pulsares, rulos, ambientes, estancias formidables en un procedimiento artístico exquisito con dejos de aromas, fluir de ungüentos orientales, pensamientos.

Escuchamos con claridad el pensamiento de Bach a través del pensamiento de Mehldau.

“Quizá mi contribución aquí –indica Mehldau– consista en celebrar a Bach el formalista, que recibe comparativamente mucho menos atención que Bach el armonista/melodista.”