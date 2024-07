▲ Es una de las obras más enigmáticas de Rivera, según información del Museo Anahuacalli. Desapareció y su paradero sigue siendo un misterio desde 1957, al no regresar de una itinerancia por países del bloque socialista de Europa y China. Sobre estas líneas, bocetos del mural (fragmento en la imagen superior). Foto colección Museo Diego Rivera Anahuacalli. ©DR Banco de México, fiduciario en el Fideicomiso relativo a los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo

De acuerdo con la historiadora del arte Blanca Garduño, sí hay pistas para saber el destino del mural Pesadilla de guerra y sueño de paz, de Diego Rivera, que se encuentra desaparecido desde hace casi siete décadas.

Una de ellas se remite a un viaje que ella realizó a Rusia en 2000, encomendada por el gobierno mexicano a raíz de que una investigadora aseguró que esa obra permanecía enrollada en las bodegas del Museo Pushkin de Moscú, donde, si bien no la localizó, sí halló otro mural del pintor guanajuatense, Gloriosa victoria, que asimismo llevaba perdido casi 50 años, contó la especialista, quien fue la primera directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, de 1986 a 2001.

Refirió que en ese viaje varias fuentes le indicaron que aquella obra podría encontrarse en algunos de los museos rusos que se mantenían cerrados desde la época de la Perestroika, entre ellos el de la Revolución.

Me dijeron que estaban seguros de que allí están las obras. Fui con mi equipo y no vimos nada. Pero ellos dieron pistas de que sí estaba obra encapsulada, guardada, y a la fecha esos museos siguen cerrados, así que no sabemos cuál es su contenido, pero es una pista, una huella más de la historia (de ese mural) , señaló, para luego aludir a una de las hipótesis que ha cobrado mayor fuerza con el paso de los años: que Pesadilla de guerra y sueño de paz pudo ser destruido en China, en el contexto de la Revolución Cultural de Mao Tse-tung.

Durante el conversatorio Huella de la historia: Pesadilla de guerra y sueño de paz, efectuado el jueves en el Museo Anahuacalli como parte de los festejos de su 60 aniversario, Garduño mencionó que después de aquel primer intento del gobierno mexicano para dar con el paradero de ese mural de Rivera, las autoridades culturales del país hicieron otra gestión ante el gobierno ruso hacia finales del sexenio de Vicente Fox.

“Cuando Sari Bermúdez era la titular del Conaculta, hicieron otra exposición, y en esa gestión sí lograron negociar que viniera nada más el mural Gloriosa victoria, de 1954, que se exhibió en el Palacio de Bellas Artes” en 2007, para conmemorar el 50 aniversario luctuoso de su autor.