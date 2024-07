Y acepta: Claro que me preocupo, no puedo ignorarlo . En respuesta, hago un poco de activismo en ese sentido . Al pasar al pincel y el color, no se puede plasmar todo, “hago pequeñas partes, como un collage”.

En el fondo de la galería emerge una maqueta de color cartón, obra reciente con el tema de la contaminación, las fábricas y el petróleo. Estamos acabando con la naturaleza; no paramos. Estos fenómenos no pasaban en los años 70; hay unos muy nuevos, como el cambio climático y la sobrepoblación. Estamos acabando con las selvas, los mares, los recursos naturales .

Así se expresa en entrevista, a punto de cumplir siete décadas de vida: Ahora está otra vez el fenómeno de la guerra; no aprendemos. No puede ser. Por un lado, hay un avance tecnológico increíble y, por otro, pobreza de humanismo. No quiero ser tan pesimista siempre, sabemos que hay partes muy bellas de este mundo, pero estos fenómenos están siendo devastadores .

En una de ellas, con la melena oscura, crespa y voluminosa, una guitarra luce en acción entre sus manos; fue con su grupo Los Sordos, en el edificio Condesa. Es una Gibson, recuerda sobre el instrumento que aún conserva y hace sonar de vez en cuando. Incluso, estuvo inscrito en el Conservatorio Nacional de Música, muy cerca del sitio de la entrevista. Fue su problema con el solfeo lo que finalmente hizo que se decidiera por el camino de las artes plásticas: me ganó la pintura .

Homenaje en Bellas Artes

La reunión de unos 70 cuadros es una celebración a la vida, uno por cada año que cumplirá el 7 de agosto. No puedo decir qué siento; es como todo junto. Por un lado, ya se fue una parte importantísima de la vida. Y, pues, ya es muy diferente todo. Nunca pensé tener 70 años. Ahora recuerdo esto de cuando era joven y la energía que tenía para hacer mil cosas .

El festejo por sus siete décadas incluye un homenaje en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el primero de agosto.

Recientemente, pasó por un periodo difícil de salud. “Claro que cambia todo; me hizo pensar muchas cosas de la existencia, darme cuenta de lo frágil que se puede ser. Descubrí el cariño de mis amigos, que me han ayudado mucho, han sido solidarios; es una lista que voy a poner aquí en agradecimiento a ellos, así como a los médicos y enfermeras del hospital de Nutrición Salvador Zubirán. También quiero agradecer mucho a la gente de Cultura y de Bellas Artes que me ayudaron con todo el problema.

Aunque sigue trabajando, ya es muy diferente. Por ejemplo, en bardas, una labor urbana en la que hace denuncia sobre los desaparecidos, los feminicidios, la impunidad, la delincuencia, el horror de violencia que ocurre en México, que no para; es impresionante .

Actualmente, hay mucha más apertura en todos los sentidos comparado con la época en que el maestro era joven. Antes había represión y persecución. Hoy es otra cosa, hay mucho más libertad. No me tocó el 68; estaba muy chavo, pero sí me tocaron los años 70. No había tantos medios de difusión ni lo que es ahora México. Lo que sí veo preocupante es los cárteles y la delincuencia; terrible .