Paulina Sweeney perdió documentos oficiales y personales como pasaporte, título profesional, identificaciones y fotografías. Contó cuando el agua empezó a filtrase a la cochera estuvo vigilando desde el segundo piso, cuando el líquido entró decidió bajar y ya le llegaba a media pantorrilla, agarró su computadora, la cámara y los subió; al bajar de nuevo, en no más de un minuto, el agua entró como una ola, rompió el vidrio de la puerta y no hubo manera de salvar más cosas , y señaló en el muro la marca de metro y medio que quedó.

En ambos lados no hay viviendas, en uno está el muro de un edifico de siete niveles del Poder Judicial de la Federación y al otro una torre habitacional de 42 pisos.

De la hondonada hacia arriba, la cochera de la primera casa fue la más afectada, con pérdidas materiales, y hasta 100 metros adelante, en las casas el agua dejó lodo, como en el empedrado de la calle, y desde temprano personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil entró a retirar –con basura, muebles y enseres dañados– usando camiones de carga, pipas que llevaban agua reciclada y unidades para el lavado a presión.