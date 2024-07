E

l caso Trump, el intento de asesinarlo, se inscribe en una lista mundial de casos semejantes, culminados o no, que deben valorarse no sólo en su alcance humano, si no en el efecto que provocan sobre la estabilidad nacional que en casos extremos sacuden el acontecer internacional.

El magnicidio es la muerte violenta de una figura muy importante en la vida de un país que impacta a un ámbito mayor que la persona sacrificada. La muerte del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, en Sarajevo, produjo la catastrófica Primera Guerra Mundial.

Casos históricos mexicanos:

Porfirio Díaz siendo presidente fue atacado –1897– en la avenida Juárez durante una ceremonia por un borracho, éste fue sometido a golpes por guardias. Fue remitido a un cuartel de policía, donde amaneció muerto. La versión oficial fue que el pueblo lo linchó. El gobierno no pudo evitar el escándalo que condujo al suicidio del presunto responsable de su muerte.

Francisco I. Madero. El asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, el 22 de febrero de 1913, a espaldas del penal de Lecumberri.

Venustiano Carranza. La madrugada del 21 de mayo de 1920, en Tlaxcalantongo, Puebla, un grupo de hombres armados encabezado por el general Rodolfo Herrero dispararon sobre la choza donde descansaba.

Álvaro Obregón. Paseando por Chapultepec, rumbo a la plaza de toros El Toreo, su auto fue baleado y blanco de bombas caseras. Hubo dos aprendidos que fueron fusilados inmediatamente sin juicio.

Álvaro Obregón. Había sido electo para un segundo mandato. Fue asesinado con seis disparos en el restaurante La Bombilla, en San Ángel.

Pascual Ortiz Rubio. Al salir de Palacio Nacional, el día de su toma de posesión como presidente de la República, –1930– recibió varios disparos; venturosamente, sólo sufrió heridas leves. En el primer acuerdo con su gabinete, con vendajes en la cara, ante el mutismo de este, comentó: a qué Calles, a qué Calles , refiriéndose ambiguamente al mal estado del pavimento y al ex presidente Calles. Meses después el presunto agresor fue encontrado muerto en su celda.

Manuel Ávila Camacho, siendo presidente de la República, fue atacado –1944– por un pistolero en un patio de Palacio Nacional. El presidente mismo sometió a su atacante. Su cadáver fue encontrado días después en la Hacienda de Echegaray. El forense informó que padeció de peritonitis.

Luis Donaldo Colosio. Muerto durante un acto electoral en Tijuana el 23 de marzo de 1994; su deceso creó una crisis política con graves consecuencias. Aún se debate la autoría.