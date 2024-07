Le fue imputado un hecho o delito falso y no existen notas periodísticas que arrojen elementos mínimos de veracidad sobre la información difundida , expuso la sala regional especializada.

Asimismo, determinó que Sheinbaum no calumnió a Gálvez al haber manifestado en el mismo debate que la ex candidata ha cometido actos de corrupción. El pleno consideró que las expresiones emitidas no se refieren de manera explícita, directa o unívoca a un hecho de corrupción, por lo que no es posible calificarlas como falsas, maliciosas y tampoco implican la imputación de un delito.

En otro asunto, los magistrados aprobaron que Gálvez pague una multa de 21 mil 714 pesos porque omitió incluir su calidad de candidata y los emblemas de los partidos que la postulan en una publicación en la red social X, en la que usó el logo del Instituto Nacional Electoral (INE) para hablar sobre los programas sociales, el 27 de marzo pasado. Con ello, la hidalguense vulneró las normas de propaganda electoral.