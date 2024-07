Dulce María Sauri Riancho y Enrique Ochoa Reza, ex presidentes nacionales del PRI, pidieron a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobar lo antes posible el proyecto a cargo del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sobre la impugnación que presentaron contra la convocatoria del tricolor para cambiar la dirigencia nacional, a fin de que la comisión de justicia partidaria resuelva esta ilegalidad antes del 22 de julio.

Sauri Riancho detalló que en esta reunión con la magistrada presidenta hizo énfasis en que la convocatoria ilegal expedida por el partido para renovar la dirigencia nacional no considera el principio de paridad de género en la fórmula para la presidencia del comité nacional.

Yo veo una mujer, no veo nombres, y me parece que hay muchas y muy distinguidas militantes del PRI que podrían participar exitosamente, pero es necesario que se respete la paridad y se dé entrada a la alternancia en el PRI. No se vale ser candil de la calle y oscuridad en nuestra casa , manifestó.

Interponen incidente de incumplimiento

Agregó que junto con Pedro Joaquín Coldwell presentó el incidente de incumplimiento de una resolución del TEPJF sobre la dirigencia nacional del PRI cuando le concedió la prórroga de un año.

Recordó que esta resolución dice que la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional cesa cuando concluya el proceso comicial, y éste termina cuando el TEPJF declare la validez de la elección presidencial, que tiene como plazo el 6 de septiembre.