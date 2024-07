Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 19 de julio de 2024, p. 4

Una vez que se efectuaron las elecciones del pasado 2 de junio, si bien algunos integrantes del sector conservador aún no son capaces de entender la realidad , hay otros que han comenzado a internalizar este nuevo escenario y asumir que ya no puede haber clasismo, ni mucho menos racismo”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ya hasta me mandan a decir que si los puedo recibir porque se quieren despedir de mí antes de que me vaya; ya no puedo recibirlos porque ya no me alcanza el tiempo , señaló.

Durante su conferencia matutina, sin mediar pregunta, el mandatario federal aludió nuevamente a la secuela del resultado electoral, destacando que más allá que no podrá ya reunirse con este grupo de conservadores que han recapacitado, me da mucho gusto que tengan capacidad para rectificar .

De cualquier manera, López Obrador consideró que en el país hay estabilidad política.