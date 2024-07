E

l presidente López Obrador no quita el dedo del renglón y ayer aportó más detalles sobre los corporativos que adeudan al fisco, la protección que el Poder Judicial les garantiza y los sectores económicos a los que pertenecen, y (¡sorpresa!) coinciden con los corporativos a los que el régimen neoliberal tradicionalmente y año tras año exoneró del pago de impuestos, por medio de la muy aceitada policía de condonación-devolución.

El pasado martes, el mandatario reveló que 10 consorcios empresariales tienen adeudos con el fisco por 100 mil millones de pesos, y cómodamente así se mantendrían dada la protección que el Poder Judicial les garantiza (jueces, magistrados y ministros), pues este retiene audiencias y resoluciones que eternizan la posibilidad de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les cobre.

Pues bien, ayer López Obrador aportó más información: no son 10, sino 13 corporativos, su adeudo no es de 100 mil, sino alrededor de 130 mil millones de pesos, mientras los jueces no dan fechas de audiencia para resolver sobre los casos. No proporcionó nombres ( presuntos delincuentes de cuello blanco ), pero sí le puso el cascabel al gato.

Los consorcios involucrados pertenecen a los sectores de transportación aérea, chatarra, cemento, minería, despachos contables, legal y nóminas (dos casos); acerero, petrolero, alimenticio, gasolinero, equipos de futbol y tiendas departamentales. Cerca de 80 por ciento del monto adeudado corresponde a los primeros cinco sectores mencionados y el de mayor cuantía (33 mil 495 millones de pesos) es de una empresa de transportación aérea.

El asunto más viejo es el de un consorcio minero y data del 10 de diciembre de 2021, cuando la Fiscalía General de la República lo envió al Poder Judicial. Lo mismo sucede con los otros involucrados, pues desde entonces, jueces, magistrados ministros no han movido un pelo, salvo para retrasar la fecha de audiencia y dar largas y más largas para que los casos se pierdan en el olvido y así cumplir con los barones.

Como cápsula de memoria, una de las primeras acciones de Felipe Calderón, ya sentado en Los Pinos, fue condonar 240 mil millones de pesos en impuestos adeudados (en un solo año) por corporativos privados entre los que aparecían (¡sorpresa!) cementeras, televisoras, mineras, acereras, equipos de futbol, grandes constructoras, refresqueras, transportistas, bancos y hasta un partido político.