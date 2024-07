David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 19 de julio de 2024, p. 25

Milwaukee. Líderes del Partido Demócrata están intensificando sus esfuerzos con el fin de que Joe Biden abandone su campaña de relección y ceda la candidatura para que se seleccione alguien que tendría más posibilidades de derrotar a Donald Trump, reportan los principales medios estadunidenses, lo cual nutre la especulación de un cambio inminente que podría sacudir el proceso electoral.

Como suele suceder en Wa-shington, y ya que el líder de la Casa Blanca hasta ahora ha resistido exhortaciones privadas de líderes demócratas –desde la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría demócrata en la cámara baja, Hakeem Jeffries–, esas conversaciones ahora se están filtrando a los medios. La ex presidenta de la cámara Nancy Pelosi informó a algunos legisladores que ella cree que el presidente Biden puede ser convencido ya pronto para salirse de la contienda presidencial , reportó el diario The Washington Post.

La ex líder de la cámara, según versiones, ha estado argumentando con Biden y su equipo que las encuestas indican que no tiene manera de ganar la elección en noviembre, y más aún está poniendo en peligro a demócratas en otras contiendas. A la fecha, sólo 21 legisladores demócratas han llamado públicamente a que Biden se retire de la campaña, muchos más lo han expresado en privado.