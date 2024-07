Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 19 de julio de 2024, p. 29

Zacatecas, Zac., La construcción de un viaducto elevado en la ciudad de Zacatecas no es recomendable, no sólo por cuestiones estéticas y culturales, o por su enorme costo para el erario, sino porque es un proyecto no inclusivo que va a separar en dos partes la urbe: el norte del sur y los pobres de los ricos , afirmó la tarde de ayer Olga Orive Bellinger, ex presidenta del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Patrimonio de la Humanidad (Icomos) de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Al presentar un informe técnico en el hotel Arroyo de la Plata, explicó por qué hace 17 años ese organismo rechazó dicha edificación sobre el bulevar metropolitano que cruza parte del centro histórico de la capital del estado, justo en el límite de la denominada zona de amortiguamiento.

El proyecto del mandatario morenista David Monreal Ávila ha sido duramente criticado por un sector de la sociedad de Zacatecas debido a sus costos y por considerar que no es una obra prioritaria.