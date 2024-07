Para finalizar se contará con una hora y media de cortometrajes de animación: K8, de Miguel Anaya Borja; Terra Somnus, de Daniel Othon M. Gallardo; Tennis, Oranges, de Sean Pecknold; Ashes, de Mildred Aniarely Delgado Muñoz; y Molar, de Cabe Tejeda.

El 26 de julio se dedicará a producciones de cine latinoamericano, incluidos cortometrajes que plasman las realidades de los pueblos originarios como la sequía y petición de lluvia con Ra Savi, de Antonio Hernández Martínez; el misticismo oaxaqueño con La pelota esel Sol, de Christian Yamurith Gallegos Macario; la cultura tének con Bajudh, de Carlos Matienzo Serment; y la afición al beisbol en Plataneros, de Juan José Garrafa.

Al siguiente día se proyectarán dos horas de cortometrajes en el Centro Cultural Digital, entre los que se proyectarán La sombra de las palmeras, de Yesenia Novoa Rodriguez y Magali Rocha Donnadieu, que es una carta de despedida a las palmeras de la Ciudad de México que murieron por una plaga, y La hija que compartimos, de Manuel Rodarte de Alba, donde una niña de ocho años tiene que decidir con cuál de sus padres quiere vivir.

Al término iniciará la muestra de cine experimental con la proyección de siete programas fílmicos, entre estos, Only Dark From The Outside, de Eleonora Privitera, Eugenio Pizzorno, que retoma un poema de la feminista y surrealista Mina Loy (1882-1966); Brixton Bustle, de Shaun Clark, que retrata el ritmo y vida cultural del distrito londinense Brixton; y PrzeBłyski (Glimpses), de la polaca Dominika Strobel quien cuestiona el funcionamiento de la memoria.

La muestra concluirá con el ciclo Cine x Mujeres en el Centro Cultural del México Contemporáneo que estará acompañada de un performance cinematográfico en el Centro Cultural Afirme frente al monumento a la Revolución.

El programa incluirá el cortometraje Y entonces llegaron ellas…, dirigido por Silvia Tort, donde las protagonistas son madres, hermanas e hijas de víctimas de feminicidio, y el filme de ficción Día 1, de Ana Montaño, que narra cómo la vida de una adolescente puede cambiar camino a su primer día de escuela.

Además, se incluirá el largometraje Soy lo que nunca fui, historia protagonizada por Ángeles Cruz que narra la vida de una familia dividida por fronteras emocionales y donde para cada integrante, el deseo de ser felices y salir de la situación en la que se encuentran parece ser un crimen.

Para mayor información, consulte la página del festival: festivalcineindependiente.com