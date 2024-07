Moreno agregó: “el Fru Fru, durante los años 80 le abre las puertas a Francis por primera vez; ver a un travesti en el teatro era visto como un subespectáculo, fue la década de la aparición del sida y había mucha discriminación a las dragqueens. Hoy sitio donde no haya una no está de moda. El Fru Fru fue precursor en darle su lugar a los travestis como un espectáculo que valía la pena y no confinarlos a lugares cutres. Es el primer recinto profesional abierto a la diversidad de género”.

Añadió: luego viene este declive cuando Irma Serrano entra en años, se va a vivir a Chiapas y la gente a quien deja encargado el teatro hacen un mal uso. En diciembre de 2019 ella regresa por última vez para festejar su cumpleaños y estaba muy animada de poder reabrir el teatro. Vino la pandemia y ella fallece en 2023 y ahora sus deudos está dispuestos a reabrir el Fru Fru. Pronto tendremos muy buenas noticias, tenemos la disposición del gobierno local y la alcaldía. El recinto está en condiciones dignas, únicamente es cuestión de trámites y recursos, ojalá que dentro de un año estemos en condiciones de reabrirlo .

Específicamente sobre la charla, ¿Crees en fantasmas? , mencionó que otra de las cosas importantes es para que la gente voltee a ver al Fru Fru. Y precisó: “nunca voy a afirmar si creo o no en fantasmas, me basé en la Sociedad de Estudios de lo Paranormal de Londres, que hacen la categorización como los malditos, los que asesinan a sus hijos, que están en todas las culturas, como La Llorona; los fantasmas de shock, que son las que fallecen de manera violenta, donde también se toman en cuenta los avistamientos de fantasmas regresando al hogar; también hablaremos del tema siquiátrico; donde hubo un asesinato, recurrentemente, vuelven a ocurrir los mismos homicidios; abordaremos los objetos inanimados: muñecos o buques, hasta nos vamos a enterar por qué los fantasmas se representan con una sábana blanca”.

La charla para recaudar fondos en busca de la reapertura del teatro se realizará mañana a las 19 horas, en el inmueble en Donceles 24, Centro Histórico. Donativo 500 pesos.