Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 19 de julio de 2024, p. a11

Bastad. Rafael Nadal, ex número uno mundial y actual 261 del ranking ATP, se clasificó a cuartos de final del torneo sueco de Bastad al derrotar al británico Cameron Norrie (42º) por doble 6-4.

El español decidió acudir a es-ta cita al disputarse sobre arcilla, la misma superficie en la que jugará su siguiente gran reto, el torneo olímpico. No participaba en Bastad desde la edición que ganó en 2005, cuando tenía 19 años.

Eliminado en primera fase este año en Roland Garros, el mallorquín de 38 años había decidido renunciar a la gira sobre césped, Wimbledon incluido, para no desviar su preparación de la arcilla en su rumbo hacia la cita francesa.