Viernes 19 de julio de 2024, p. a11

Ante los diversos rumores sobre su posible salida de Red Bull debido a la escasez de buenos resultados en la presente temporada de Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez aseguró que continuará en la escudería austriaca hasta 2025, como lo estipula su contrato.

Tras un buen comienzo de temporada, lo cual propició que en junio pasado firmara la ampliación de su contrato por dos años más, los resultados del tricolor no han sido los esperados en las últi-mas seis carreras, donde sólo ha sumado 15 unidades.

No entiendo por qué se habla tanto de mí y de mi futuro. Nada va a cambiar este fin de semana, incluso si gano la carrera, o si termino último. Tengo contrato con el equipo y vamos a cumplirlo , señaló ante los medios de cara al Gran Premio de Hungría, decimotercera carrera de la temporada y la cual se llevará a cabo el domingo en el circuito de Hungaroring.

No hay nada relacionado con eso (su salida de Red Bull). Obviamente no puedo hablar de mi contrato, lo que he dicho es que las siguientes dos carreras (Hungría y Bélgica la próxima semana) son muy importantes para mí. Quiero irme de vacaciones con un buen espíritu y creo que es bueno para el equipo irnos en lo alto. No hablo de otra cosa, estoy totalmente concentrado y entregado, y estaré aquí hasta el año que viene, estoy comprometido conmigo mismo , agregó.