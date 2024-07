Más de 70 profesores e investigadores de filosofía, estética, ética y lógica denunciaron la eliminación de estos campos del conocimiento en el nuevo modelo curricular común de la educación media superior, acorde con la Nueva Escuela Mexicana. En una carta abierta, señalaron que se propone sustituirlas por progresiones de aprendizajes del área de conocimiento de humanidades , que no responden a una lógica ni pedagógica ni didáctica.

El profesor Arrieta, quien destacó que la carta también fue suscrita por más de una decena de organizaciones, como el Centro de Documentación y Difusión de Filosofía Crítica, con presencia en todo el país, tiene como objetivo que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) conozcan esta revisión crítica del nuevo modelo curricular, y escuchen a la comunidad docente y de investigación con el fin de mejorar la propuesta .