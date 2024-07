TikTok, en particular, es perfecta para el entretenimiento infinito. Su mundo es el aquí, el ahora y la hipervelocidad. Sesenta por ciento de sus usuarios tienen entre 13 y 21 años y no habían nacido cuando se produjo el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, ni vivieron la guerra contra el terrorismo de Bush, ni el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. La caída del muro de Berlín es historia antigua. El pasado no existe para millones de productores de videos que duran entre tres y 15 segundos, y se expresan políticamente de manera muy diferente a cualquier cosa que se haya visto antes.

La cuenta de Trump en TikTok, abierta en junio, ha conseguido casi 20 millones de seguidores y 9 millones de me gusta , en comparación con los aproximadamente 6 millones de seguidores y 460 mil me gusta de la campaña de Biden, quien abrió su canal en mayo. Y esta diferencia no ha hecho más que aumentar después del atentado en Pensilvania. Un análisis publicado por The New York Times llamó la atención sobre la trumpificación de la plataforma, al encontrar casi el doble de publicaciones a favor de Trump: 1.29 millones de publicaciones a favor de republicano frente a 651 mil publicaciones para el demócrata.

La gran paradoja de esta historia es que la plataforma, satanizada en Estados Unidos por su origen chino y sometida a escrutinio y amenazas de cierre por la administración del ex presidente Trump y el presidente Biden, es ahora fundamental para llegar a los votantes, especialmente a los jóvenes, antes de noviembre. Si permitimos que los demócratas, las organizaciones de izquierda y las personas influyentes de izquierda tengan el monopolio del contenido que se produce en TikTok, perderemos a la próxima generación de estadunidenses , afirmó C. J. Pearson, celebridad de las redes sociales que copreside el consejo asesor juvenil del Comité Nacional Republicano.