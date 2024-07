Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de julio de 2024, p. 11

El Poder Judicial se niega a emitir la orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen señalado como probable segundo tirador en el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante esto, detalló, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una apelación ante un tribunal colegiado, el cual no ha dado respuesta en siete meses; y en caso de que confirme la negativa, no procedería ningún (otro) recurso , por lo que tendría que iniciarse de nuevo el proceso con el riesgo de que, por turno, correspondería de nuevo al juez que no otorgó la orden de captura.

Es de recordar que la FGR retomó hace unos meses la hipótesis del segundo tirador en el crimen contra el ex candidato del PRI a la Presidencia perpetrado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California.

De acuerdo con la nueva indagatoria, Sánchez Ortega había sido detenido, pero fue rescatado por Genaro García Luna, quien entonces era parte del Cisen y años después, en el sexenio de Felipe Calderón, se convirtió en secretario de Seguridad Pública.

En la mañanera de ayer, el mandatario federal dio a conocer un informe que recientemente le envió el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, con detalles del caso: la solicitud de la orden de captura el 30 de octubre del año pasado ante el juzgado quinto de distrito de procesos penales federales en el estado de México; la negativa a aceptar la competencia de ese juzgado un día después, declinándolo al juzgado primero de distrito, y luego el 7 de noviembre este juez lo devolvió al quinto de distrito. Estuvieron ahí peloteando para no conceder la orden de aprehensión.

En el reporte, la FGR señala que el 5 de enero de este año el juzgado quinto de distrito negó la orden de arresto contra Sánchez Ortega, por lo que tres días después se presentó una apelación en el primer tribunal colegiado, sin embargo, siete meses después ese órgano ni siquiera ha agendado el caso para discusión y sigue demorada la resolución.