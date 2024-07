Ravel reclamó que los dictámenes se circularon un minuto antes de la medianoche en la que vencía el plazo para distribuirlos, lo que implicó un día menos para que lo revisaran los consejeros.

Agregó que algunas versiones de los dictámenes no estaban terminadas, pues no traían los anexos de cifras o no coincidían con las observaciones, además de que algunos decían análisis pendiente o no se detallaron los montos involucrados.

La consejera consideró que las fallas en la circulación de los documentos retrasaron la revisión de los dictámenes.

Sobre los criterios de sanción, la comisión en la materia determinó aumentar la multa para los gastos no comprobados, por lo que se sancionarán con 100 por ciento del monto involucrado en vez del 50 por ciento acordado en la propuesta original. Sin embargo, decidió reducir las sanciones en los egresos no reportados, bajando la multa de 100 a 50 por ciento del monto involucrado.