Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 18 de julio de 2024, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que es de risa que los partidos del bloque opositor que aseguran que en la próxima legislatura federal habría una sobrerrepresentación para la coalición de Morena-PT-Verde, son los que rechazaron la reforma electoral –el llamado plan A– que justamente buscaba poner un límite a ese hecho legislativo.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional insistió en tono de burla en que los opositores se negaron a aprobar sistemáticamente todas sus propuestas legislativas de manera irracional y sólo por carga ideológica . Añadió que detrás de la resistencia a que Morena y sus aliados obtengan la mayoría calificada en el Congreso hay un rechazo a la posibilidad de que se apruebe la reforma al Poder Judicial.

Reveló que en una reunión que sostuvo el lunes con un grupo de congresistas de Estados Unidos le preguntaron sobre la reforma y les explicó que busca acabar con la corrupción en el aparato judicial.

“Les digo: ¿conocen ustedes a Caro Quintero? ‘Sí, sí, sí’. Bueno, pues resulta que al señor Caro Quintero en el gobierno anterior en la noche de un viernes ordenan que lo liberen. Eso se llama sabadazo y se aplica en México desde hace mucho tiempo, lamentablemente, y es parte de las violaciones a la Constitución y la falta de justicia, y parte de la corrupción”, narró el mandatario.

Agregó que prefirió no comentar con los legisladores estadunidenses – porque ya era mucho – sobre los jueces que no otorgan órdenes de aprehensión contra acusados de participar en crímenes de Estado, o del ministro que guardó en un cajón expedientes para que grandes empresarios no paguen impuestos.