abriel Puentes, chileno, vive en la Ciudad de México; Leo Genovese, argentino, radica en Nueva York. Ambos se engarzan con naturalidad en la gramática del jazz, en los inasibles códigos de la vanguardia y el jazz, pero abrevando invariablemente en los esteros de la tradición. Siempre con el corazón y el alma mirando al sur, más allá de los Andes, ahí donde el viento da la vuelta.

Y así hacen su música: con ese poder instrumental tan cercano al virtuosismo, una propuesta jazzística tan fuertemente enraizada en la tradición y, a un mismo tiempo, en las rutas del porvenir. Así han grabado ya dos discos de improvisación a dúo de piano y batería. Comentábamos todo esto con Gabriel y el maestro nos respondía:

“Es algo que no se intenta. Sale precisamente cuando se juntan los ingredientes y los componentes y la gente que tenga ese mismo respeto y esa clavadez por conocer profundamente una tradición musical o varias tradiciones musicales, y al mismo tiempo… la desfachatez de olvidarlo todo y tocar como si no supiéramos tocar, donde no hay correcto e incorrecto, Ya ves que Leo a veces toca el piano como si fuese cualquier otro instrumento –cosa que le vale y muchos detractores también–. Algunos celebramos ese enfrentarse a un instrumento que tiene cientos de años con un catálogo de obra que ha sido llevado a puntos altísimos.”

–Y en algún momento atreverte a aporrearlo.

–A aporrearlo, a veces a no tocar algo, a veces a apoyar una mano y tratar de oír qué acorde suena –si se puede hablar en esos términos– cuando tocas un clúster con todo tu antebrazo. En Leo siempre visto eso de perderle el respeto, pero al mismo tiempo respetarlo profundamente, así como poder pasar de un momento volcánico en que parece un orangután azotando el piano a tocar pasajes que son sublimes.

–Son la disciplina y el poder instrumental a flor de piel y, simultáneamente, toda esa irreverencia que trae consigo un revolucionario. Pero pasemos ahora a El Pulso del Jazz. ¿Cómo nace la idea del programa?

–siempre tuve el sueño de hacerlo, porque tengo un amigo, Pepe Hossiasson, un polaco que llegó a Chile en 1952, y ya en 1954 estaba fundando el Club de Jazz de Santiago. Fue amigo personal de Duke Ellington, Louis Armstrong y Bill Evans, de mucha gente que representa diferentes eras y diferentes espectros de la amplitud que cabe dentro de la palabra jazz.