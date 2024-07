S

abido es que México y algunas de sus circunstancias críticas (crimen organizado y migración, sobre todo) están en la mira electoral de las campañas presidenciales estadunidenses. Para incentivar a sus potenciales votantes, los principales políticos del país vecino utilizan a México como costal de boxeo (otras visiones metafóricas hablan de una piñata).

Donald Trump, quien pareciera encaminarse clamorosamente hacia la Casa Blanca en un segundo periodo, discontinuo, mantiene el discurso antimexicano y antinmigrante, con insistencia en muros y barreras en la frontera entre México y Estados Unidos. Y ahora, potenciado por su candidato a la vicepresidencia, J. D. Vance, se insiste en la visión belicista, de abierta confrontación directa, con grupos mexicanos del crimen organizado.

Pero en el plano económico también anuncia golpeteo el candidato republicano a suceder a Joe Biden (la carta del Partido Demócrata, perdida entre desmemorias, errores en debates e, incluso, ahora, afectada por el covid). Trump va perfilando una serie de medidas que beneficien a su país en detrimento del vecino.

En una entrevista con Bloomberg Businessweek, por ejemplo, se refirió a la instalación de plantas de vehículos chinos en México y reiteró la postura de guerra, no sólo de aranceles, para evitar que lleguen al mercado estadunidense. También tiene en la mira el tema de la relocalización de empresas (el nearshoring tan nombrado), con la intención de evitar que se trasladen a nuestro país.

Francisco Hernández Juárez lleva 48 años al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y busca ser electo por decimotercera ocasión, para llegar a 52 años al frente de la organización , precisó Alicia Colchado Ariza, integrante de la Alianza Nacional Telefonista y del propio STRM.

Tal dirigente, añadió, no representa la necesidad del gremio telefonista de revisar la concesión de Telmex a Carlos Slim y es ajeno a las necesidades de un gremio que corre el riesgo de desaparecer, puesto que no constituye ningún contrapeso a las decisiones del máximo multimillonario mexicano.

“En el momento en que no hay un contrapeso real a las decisiones del empresario, no hay quien frene el huachicoleo de las telecomunicaciones a favor de las empresas de Grupo Carso, por lo que nuestra desaparición es inminente”, señaló Colchado, quien aseguró que fueron frenadas las pretensiones de presentar planilla de oposición a Hernández Juárez, quien va en el proceso actual de elección de secretario general sin contrincante al frente, candidato único rumbo a más de medio siglo en el cargo, al que llegó enarbolando la bandera de la no relección (https://goo.su/kdUe).