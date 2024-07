La canciller Alicia Bárcena se reunió en Washington con el secretario de Estado, Antony Blinken. Han desarrollado una relación excelente. Quiero decirte en primer lugar , le expresó Blinken, la extraordinaria colega que has sido y sigues siendo en tu calidad de secretaria de Relaciones Exteriores, pero también, anticipándome al futuro, porque sé que vas a asumir la cartera de Medio Ambiente con el nuevo gobierno, y para ser responsable de una de las cuestiones verdaderamente existenciales de nuestro tiempo, nadie está mejor preparado para ello . Es cierto que se anticipan turbulencias con el cambio de gobierno en Estados Unidos y el muy probable arribo de Donald Trump y su clon, el vicepresidente J. D. Vance, pero se inventó la diplomacia para eso: salvar las barreras que aparentemente son imposibles. El presidente Biden pescó covid-19 y anoche se esperaba la noticia de su retiro de la campaña presidencial.

3) Difundió propaganda gubernamental; 4) buscó influir en el electorado. Ya la magistrada Janine Otálora había anunciado que llevaba un cuaderno con cada una de las supuestas faltas de López Obrador, más de 30. Andrés Manuel ha rechazado la acusación, inclusive estuvo bajando de redes sociales los videos presuntamente violatorios. ¿Puede el Tribunal anular la elección presidencial con base en esas supuestas violaciones? Definitivamente no. Ni siquiera tiene facultades para sancionarlo más allá de las sentencias emitidas.

No debería haber ninguna duda. Claudia Sheinbaum obtuvo 36 millones de votos, más que, juntos, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Las impugnaciones son insubstanciales. Pero saben bien los magistrados que Claudia apoya la iniciativa del presidente López Obrador de transformar al Poder Judicial. Se quedarían sin su bien pagado empleo, sin sus jugosas prestaciones y sin poder. Es una idea descabellada, pero podrían de algún modo intentar una chicanada. Dos magistrados tienen a su cargo el proyecto la declaración de validez de la elección, los dos Felipes: Fuentes y De la Mata. ¿Estarán maquinando algo?

odría anular el Tribunal Electoral los resultados de la elección presidencial del 2 de junio? Sus decisiones son definitivas e inatacables, es decir, ya no cabría otro recurso. Esto dice la Constitución en su artículo 99: La sala superior (del Tribunal) realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos .

Ombudsman social

Asunto: hay otros proveedores

Quiero agradecer a Telmex porque después de 11 días, 20 llamadas realizadas a atención a clientes y tres falsos informes de que vendrían a reparar mi Internet, desde el lunes pasado ya cuento nuevamente con Internet y telefonía. Quizá por eso el ingeniero Slim dijo que Telmex ya no resultaba negocio, por tantas fallas en su servicio. Y espero que esos 11 días sin servicio no me los cobren.

Margarita Lazcano González/Ciudad de México

R: Hay otros proveedores de Internet, por fortuna ya se rompió el monopolio al menos en ese servicio. ¿Deveras crees que no te rembolsarán los 11 días? ¿Por qué crees que don Carlos tiene una fortuna de 100 mil millones de dólares?

Twitterati

Debería estar molesto @realDonaldTrump porque el arma que se vendió al asesino proviene de los mismos #EUA, también son los que se encargan de proporcionar a los cárteles mexicanos.

@rikaavila1115

X: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com