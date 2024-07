El temor de jueces y magistrados

J

ueces y magistrados (mil 700 en todo el país) enviaron una carta a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en la que, según La Jornada, se resisten a ser elegidos por el pueblo de México, a que sea la gente quien decida su cargo. Y los mexicanos contestamos: ¿cual es su temor? No sería una elección superficial, sino fundamentada en datos de sus antecedentes. Sobre todo, se analizaría la liberación de miembros de la delincuencia organizada y de los de cuello blanco, dos sectores que han hecho un terrible daño a nuestro país desde siempre. Ministros, magistrados y jueces deberán, esta vez, dar cuenta fidedigna de su proceder, y el pueblo de México, en razón no sólo de lo que informen esos togados, sino de las viles triquiñuelas que muchos de ellos han hecho en casos muy graves, como en el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos, o el de proteger a Salinas Pliego a pesar de que no ha pagado sus millonarios impuestos, más de 60 mil millones de pesos, según se sabe. Y así por el estilo; pero lo peor es que los ministros no respeten la Constitución al tener tres veces más ingresos que el Presidente de la República, en transgresión al artículo 127. La lista de los agravios a la Carta Magna y al pueblo de México es exorbitante.

José Lavanderos

Campesinos exigen regularización de tierras

Hace seis años hicimos una solicitud al titular de la Sedatu para regularizar un terreno que desde hace más de 20 años trabajan familias campesinas de Tezonapa, Veracruz.

Se presentó el formato con todos los comprobantes y requisitos que señala la Ley Agraria, a raíz de lo cual, la oficina de Xalapa remitió el expediente a la oficina de terrenos nacionales en la Ciudad de México para seguir integrando el expediente y dictar una resolución. En esta oficina ha estado cuatro años; hemos acudido innumerables ocasiones sin lograr que se le diera trámite alguno.

Tuvimos que promover una demanda de amparo para que un juez federal ordenara dar una respuesta. El juicio de amparo es la única forma que tenemos los ciudadanos para defendernos de un acto arbitrario, en este caso, de la falta de trámite a una petición que se hizo hace seis años. Y la Sedatu tuvo la desfachatez de mandar su informe al juez diciendo que no había recibido ninguna solicitud.

Resulta que el juzgado primero de distrito en la CDMX al que se turnó la demanda se declaró incompetente y lo mandó a Córdoba, donde el juez décimo sexto de distrito no aceptó la competencia. Por tanto, el expediente fue enviado a un tribunal colegiado en la Ciudad de México para que resuelva a quién le corresponde.

En tanto, sigue pasando el tiempo y grupos de delincuentes quieren despojar a los campesinos de sus tierras, las cuales han trabajado toda su vida y representan el único ingreso de las familias para su subsistencia. ¿Cuántos años más tienen que pasar para que alguien resuelva este asunto?

Bufete Jurídico Tierra y Libertad. Abogados litigantes Bárbara Zamora y Santos García

Versión correcta de la carta publicada ayer

No suelo quejarme del corrector que mira mis artículos, aunque numerosas veces no coincida con su criterio. Sobre todo, la corrección de estilo, porque el estilo es algo personal; después de tantos años de hacerlo, no me equivoco con la forma o el giro que uso al decir esto o aquello. Puedo usar las itálicas con distintos propósitos, pero al corrector no le gustan las itálicas.