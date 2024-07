El ex presidente estadunidense Donald Trump considera que México permite la entrada de inversión china en el sector automotriz, lo que amenaza puestos de trabajo en Estados Unidos.

Esto ha enfurecido a legisladores y políticos estadunidenses, quienes se han quejado de que China utiliza a México como una especie de puerta trasera de acceso al mercado estadunidense.

En México sólo existe una fábrica de autos de una marca china, la cual es pequeña y de capital mexicano, señaló El País sin precisar el nombre de esa fábrica.

Trump también habló de manera más general sobre la industria automotriz, y sugirió que con el gobierno de Joe Biden, las empresas optaron por ir a México bajo la modalidad del nearshoring, en lugar de mudarse a Estados Unidos, pagar más impuestos y generar más trabajos.