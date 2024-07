Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de julio de 2024, p. 22

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el diario estadunidense The New York Times haya publicado un editorial imperativo y autoritario en el que llamó a los votantes de Estados Unidos a rechazar al candidato del Partido Republicano, Donald Trump.

Al abrir la mañanera de ayer, el mandatario federal se pronunció en contra de la censura y la manipulación ejercida desde algunos medios informativos, y aseguró que no es una práctica exclusiva de México, sino que se da a escala global.

Lamentó que la portada editorial del influyente rotativo estadunidense se publicara justo un día después del fallido atentado en contra del ex presidente de Estados Unidos.

Incluso, destacó que el magnate Elon Musk, dueño de varias empresas globales como Space X y de la red social X, criticó a los editores del New York Times al considerarlos seres humanos insensibles y faltos de empatía por ese editorial.

Es de destacar que Musk anunció el martes que aportará 45 millones de dólares mensuales a la campaña de Trump, que compite por la Casa Blanca contra el presidente Joe Biden, quien encabeza la fórmula del Partido Demócrata.

“Les voy a contar algo que pasó hace dos días, sale en el New York Times una portada groserísima en contra del ex presidente Trump, después del atentado. ¡De mal gusto! Actuando como un pasquín, el New York Times. Y le contesta Musk en un mensaje de X. Estamos hablando de esta crisis de medios, para que no estemos pensando que es sólo México”, señaló López Obrador.