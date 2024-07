Jim Cason Y David Brooks

Corresponsales.

Periódico La Jornada

Jueves 18 de julio de 2024, p. 21

Milwaukee. Por tercera noche, el mensaje es que Estados Unidos sólo podrá recuperar su destino de ser la nación suprema del mundo si Donald Trump regresa a la Casa Blanca.

El tema de este tercer día fue “Hacer (a) América fuerte otra vez” y la noche empezó con la hija de un inmigrante mexicano seguida por un ranchero texano, quienes acusaron que los inmigrantes ilegales amenazan a Estados Unidos y transportan drogas ilícitas. La amenaza global primaria esta noche y de hecho toda esta semana han sido los migrantes y la frontera abierta.

Greg Abbott, gobernador de Texas, declaró que Texas es el estado fronterizo más grande y por lo tanto Estados Unidos necesita un presidente que asegure la frontera .

Condenó que cuando Joe Biden llegó a la presidencia desmanteló las medidas que Trump impulsó para controlar la frontera, “el resultado ha sido catastrófico… más de 11 millones de ilegales han cruzado la frontera”. Abbott dijo que reforzará las leyes migratorias, combatirá los cárteles de droga mexicanos y arrestará a los inmigrantes ilegales y los regresará . Send them back, send them back (regrésenlos), corearon en respuesta los miles de delegados e invitados.

Otros oradores incluyeron a un ex jefe de la agencia de inmigración y aduanas, el ex jefe de inteligencia nacional, un ex presidente de la Cámara Baja y un empresario con negocios en la frontera, así como un par que se enfocaron en la soberanía energética petrolera.

Se insistió en la visión nacionalista híbrida de Trump, de que todo gira sobre lo que llaman Estados Unidos primero .

Una y otra vez, oradores y videos ofrecieron expresiones de que Estados Unidos es menos seguro y más débil con Biden, desde la frontera a todos los frentes del mundo llegando hasta afirmaciones de que varios conflictos actuales no hubieran sucedido. No hubo nuevas guerras, ninguna invasión de Ucrania y no hubo ataques contra Israel bajo la presidencia de Trump , declaró un marine en un mensaje por video a la convención.