Vance, Trump hijo, el ex comentarista de Fox News Tucker Carlson y otros han estado viajando por el país dando pláticas en actos pequeños, construyendo bases entre estadunidenses de clase trabajadora. Los poderes tradicionales del partido, como Fox News, en gran medida han boicoteado a estas figuras. De hecho, Carlson fue cesado de Fox y el hijo de Trump declaró que no había sido invitado a Fox en unos dos años.

Al igual que Clinton representó un giro de su partido, Vance es parte de un esfuerzo para transformar el Partido Republicano. Estaba lejos de ser el elegido por unanimidad y hubo una feroz batalla para evitarlo, reportó el hijo del candidato presidencial, Donald Trump Jr, en un foro aquí esta semana. Él está justo donde está nuestra base, donde está el Partido Republicano, pero eso no es donde están los republicanos en Washington . Agregó: estoy entusiasmado de que ahora podemos poner al lado mucha de esa tontería , en referencia a lo que insinuó como un triunfo del nuevo movimiento contra sus cúpulas en la capital.

El joven de 39 años finalizó destacando que el futuro pertenece a Trump. De hecho, la noche concluyó con la canción Don’t Stop Thinking About Tomorrow, de Fleetwood Mac, que fue también el tema musical de la campaña de otro político sureño joven, el demócrata Bill Clinton.

Prometió que defenderá a los trabajadores y no a Wall Street. Aseguró que los “demócratas inundaron al país con inmigrantes ilegales y con ello estadunidenses tuvieron que competir por vivienda con gente que no debería estar aquí”.

Recordó que su comunidad fue devastada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte al perder empleos con México. Y con ese antecedente, expresó su visión económica nacionalista supuestamente a favor de los trabajadores (vale recordar que su jefe es un empresario multimillonario). “Necesitamos un líder que luchará por este país y que responde al hombre trabajador, sindicalizado o no, un líder que no se venderá a empresas trasnacionales, pero que defenderá empresas estadunidenses.

Baker Leavitt, experto en estos nuevos canales de comunicación, explicó que en algunos casos estos medios captan audiencias de decenas de millones –mucho más que los canales de cablevisión. Si puedes crear cultura y comunidad, no hay algo que no puedas hacer , afirmó a La Jornada.

El mensaje de esta corriente es que el partido tiene que enfocarse en temas económicos –inflación, el precio de alimentos y los empleos– y lo están logrando. Donald Trump cerrará la frontera, frenará la inflación y reducirá el precio de los huevos , repitieron varios oradores ante la convención en los últimos dos días. Para Vance, Trump hijo y los demás de esta corriente, no hay justificación para ofrecer asistencia a Ucrania; Estados Unidos no tiene un interés nacional real y argumentan que el enfoque debería ser mejorar las vidas de los estadunidenses, logrando el retorno de empleos manufactureros y la independencia energética.

Resistencia de líderes tradicionales

No todos están de acuerdo con limitar la narrativa sólo a esos temas. Muchos de los líderes del partido que ofrecieron discursos a la convención esta semana continuaron insistiendo en la agenda tradicional del partido: reducir impuestos, limitar gastos sobre programas sociales, mayor apoyo para el poder militar estadunidense en el mundo y hasta asistencia para Ucrania.

Pero J. D. Vance y Trump hijo fueron los oradores estelares de anoche, la penúltima antes de la culminación de este espectáculo, que será hoy. Eso es prueba de que por ahora la nueva guardia derechista está ascendiendo.

Dentro y fuera del Fiserv Forum, la arena en que se realiza esta convención, hay expresiones de lo ha sido una remodelación extensa del viejo partido realizada por Trump desde 2016 con la ayuda de una nueva militancia derechista, parte de la cual tiene vínculos con agrupaciones neofascistas.

Dios ha tomado el volante

Hay que llevar la lucha contra la izquierda , afirmó el procurador general estatal de Misuri, Andrew Bailey, y acusó que Biden y su gente de que está buscando silenciar nuestras voces . Los demócratas y otros opositores, sostuvo, “han usado los tribunales, cacerías de brujas y el pasado fin de semana unas cinco o seis balas –Trump fue salvado por la mano de Dios a través del Espíritu Santo [explicó en parentesis]”. Continuó: ellos violan todas las reglas y como prueba señaló los juicios criminales pendientes contra el ex presidente, los cuales descalificó como parte de la persecución política contra su ídolo. “Tienes que golpear de regreso a los que bulean” y ante los llamados de unidad, dijo, sí, unidad pero a través de victoria –es decir, sólo si ganan.

La narrativa trumpiana de no aceptar la culpabilidad de su líder, a pesar de la evidencia masiva, de retorcer hechos para poder presentarse como víctimas de la violencia política, y mostrarse como agentes de una causa no sólo política, sino divina – Dios ha tomado el volante , como dijo un delegado– se repite dentro y en las afueras de la convención, donde los medios fieles han instalado cabinas y tiendas de campaña donde entrevistan durante todo el día a personalidades del llamado movimiento MAGA (Make América Great Again).

Entre las gorras, prendas, camisetas y carteles de propaganda, y como todo esto no gira sobre un partido, sino sobre un individuo al centro, Trump es omnipresente. Y para asegurarlo, el candidato no aguanta ceder el centro de atención y, por lo tanto, se presentó por tercer día en el palco central de la arena para absorber los incesantes elogios de sus súbditos.