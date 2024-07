Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 18 de julio de 2024, p. 26

Guadalajara, Jal., Ejidatarios de la ex hacienda de Zapotlanejo, en el municipio de Juanacatlán, donde ayer seguían pudriéndose miles de peces muertos junto al río Santiago desde el pasado fin de semana, han impedido el paso de maquinaria del ayuntamiento para retirar los ejemplares que murieron por causas aún desconocidas, expuso el secretario general de gobierno municipal, Víctor Lucio Álvarez.

La versión que ellos refieren al momento del primer diálogo es que no querían perjuicios en las zonas de pasto aledañas al río; esa es la razón con que ellos justifican su negativa. Se les comentó que la maquinaria no excedería de 12 metros de espacio para maniobrar junto con los camiones; adicional a esto son zonas fangosas y esto genera un trabajo más complejo. Al final de cuentas el tema principal es que no nos dejan ingresar , dijo el funcionario del ayuntamiento panista.

Al momento, manifestó que lo más que han podido hacer es echar cal a los peces muertos, aunque tampoco han podido confinarlos en alguna fosa ante la oposición de los dueños de las tierras por el temor a que se contaminen sus sembradíos.