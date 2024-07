Justo ahora, unos cuantos de Centro Tzanembolom siguen encerrados en la escuela y dijo el gobierno que los vendrían a sacar, pero no vamos a permitir eso porque nosotros somos los afectados por las balaceras que ha habido; no permitiremos que se salgan porque llegamos a un acuerdo como habitantes de la Fracción Tzanembolom sobre las dos peticiones mencionadas, refirió.

Agustín Pérez Gómez, dirigente del grupo armado de la Fracción Tzanembolom, perteneciente a Los Herrera, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, afirmó que no permitirán la salida de los más de 100 pobladores de Tzanembolom que se encuentran resguardados en la escuela de esa localidad desde hace ocho días mientras no sea liberado su compañero Felipe Gómez Méndez, preso en el penal de El Amate, y no sean detenidos los asesinos de su dirigente Gilberto Pérez Gómez y varios de los familiares de este último.

El líder del grupo armado de la Fracción Tzanembolom, quien precisamente sustituyó a El Tigre, sostuvo que fue la gente de los autodefensas El Machete, de Pantelhó, la que planeó llevar a cabo todo eso .

Por ello, señaló, sus peticiones para permitir que las más de 100 personas que están en la escuela salgan son que “metan a la cárcel a los Ruiz, a los sirines y a los machetes (por dicho crimen), y que liberen a Felipe Gómez Méndez (acusado de portación de arma de uso excluso del Ejército), a quien mantienen en prisión, pero no ha cometido ningún delito”.

Agustín Pérez advirtió que en caso de que en 72 horas no sea puesto en libertad Gómez Méndez seguirán encerrados los de Centro Tzanembolom; “vamos a resolverlo a nuestra manera con ellos. Asimismo, si los machetes no dejan de estar disparando en las orillas de nuestro paraje, está bien, nosotros podemos con todo, estamos preparados, no diremos nada y no saldremos huyendo a ningún lado”.