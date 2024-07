“Fusionamos y cantamos en inglés. Siento que la nueva generación, especialmente la que creció en Estados Unidos, se conecta con nuestra música; le gusta el mariachi y es lindo que exista la opción de que alguien, que tal vez no guste de la música tradicional, pueda conectar con sus raíces a través de otro concepto o expresión. Para nosotras es un orgullo.

“La música mexicana me apasiona, y en mi proyecto como solista la he fusionado con otros estilos, donde tengo más libertad de hacer diferentes configuraciones de instrumentos. Mi último disco, Sin fronteras, fue una mezcla de ranchera con country; ahora será un poquito más alternativo, con toda la música original. El nuevo álbum lo estoy grabando en la Ciudad de México, será un concepto totalmente distinto al anterior”, dijo en entrevista con este medio.

En su presentación, estrenará canciones de su próximo álbum, el cual está programado para publicarse en octubre, además de que lanzará su nuevo sencillo, Ni un segundo más.

“La música mexicana me apasiona, no sólo la de mariachi; también la de diferentes regiones. Mi papá es de Michoacán y era cantante de mariachi. Cuando nos mudamos a Puerto Rico, yo tenía como tres años y lo acompañaba a un restaurante de comida mexicana donde él cantaba todos los días. Por eso me sé todos los clásicos rancheros. Mi mamá es de República Dominicana y es amante de las películas mexicanas.

Me enamoré de la música mexicana cuando llegué a Nueva York. Tocaba en una iglesia con mi tía, alguien se acercó y nos preguntó si quería ser parte del grupo de mariachi de un señor de Puebla; el cantante era dominicano y me pareció muy interesante. Además, fue una oportunidad para hacer dinero, realmente el mariachi fue mi primer trabajo como música en la ciudad de Nueva York. Después me pregunté ¿no hay un mariachi sólo de mujeres? Así fue como creamos Flor de Toloache , comentó.

La carrera solista de Mireya Ramos es independiente. Considera que cualquier apoyo a su proyecto es bienvenido; invita al público mexicano a escuchar su música en las principales plataformas digitales, así como a visitar sus redes sociales.

El concierto será a las 21 horas en el Foro del Tejedor (Álvaro Obregón 86, colonia Roma Norte).